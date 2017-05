67% das famílias têm casa própria – sondagem BCL

Casas, carros e outros objetos de valor representam 84,7% dos ativos reais das famílias do Luxemburgo, segundo uma sondagem do Banco Central do Luxemburgo (BCL), que teve a colaboração do Instituto de Investigação Socio-Económica (LISER).

Os últimos dados disponíveis referem-se a 2014 e esta sondagem é a única fonte com números detalhados sobre o património das famílias.

A maior parte dos agregados familiares tem casa própria (67,6%), sendo que inúmeras famílias possuem outros bens imobiliários (26,3%) e objetos valiosos (25,7%).

Em termos comparativos, estes números não diferem muito dos registados em 2010.

A verdade é que o valor médio dos ativos reais brutos, era de 733 3000 euros, no final de 2014.

A residência principal (59,7%) e os outros bens imobiliários (31,8%) são as duas categorias mais importantes.

As outras categorias resumem-se a 4,7% (para as empresas individuais), 2,8% (para os veículos) e 1,0% (para os objetos de valor).

Redação Latina