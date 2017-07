Mais de 80 suicídios em 2015 no Luxemburgo

Oitenta e uma pessoas suicidaram-se em 2015, no Luxemburgo, de acordo com o Ministério da Saúde.

O relatório esclarece que as 81 mortes estão relacionadas com suicídios, mas também há óbitos cujas causas não foram determinadas.

A taxa de mortalidade, por suicídio, é mais elevada nos homens. Nesse ano, 61 suicídios foram cometidos por pessoas do sexo masculino.

As doenças cardiovasculares e o cancro continuam a ser as principais causas de morte no Luxemburgo. Representam 58,4% dos cerca de 3 900 óbitos registados em 2015.

Redação Latina (foto: Plan National de Prévention du Suicide au Luxembourg 2015-2019, Ministére de la Santé)