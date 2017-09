81% das emissões de dióxido de azoto são provocadas pelo trânsito

A circulação rodoviária é a principal responsável pela formação de dióxido de azoto no meio ambiente.

Segundo dados do Ministério do Ambiente, o trânsito está na origem de cerca de 81% das emissões de dióxido de azoto (NO2) no Luxemburgo.

Já as instalações de aquecimento são responsáveis por 5% das emissões, ao passo que as indústrias estão na origem de apenas 1%.

O ministério indica também que os carros e carrinhas são a principal fonte de NO2, representando 77% do total.

Seguem-se os camiões, com 12%, e os autocarros com 11%.

Redação Latina