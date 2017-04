83% dos residentes vão de férias todos os anos – STATEC

Cerca de 83% dos residentes vão de férias todos os anos, segundo dados do STATEC referentes a 2015. Em números absolutos, a taxa traduz-se em cerca de 389 mil residentes, mais 11 mil do que no ano anterior.

Globalmente, há registo de 1,5 milhões de viagens efetuadas naquele ano, o que corresponde, em média, a cerca de quatro viagens por pessoa.

Já o orçamento reservado às viagens ronda os 2 800 euros por ano.

Os destinos variam consoante a duração da viagem. As deslocações mais curtas, de três dormidas no máximo, têm como principal destino a Alemanha, França e Bélgica.

Já França, Espanha, Alemanha, Itália e Portugal são os destinos escolhidos para as estadias mais demoradas, demonstrando que a maior parte dos viajantes se fica pela Europa.

Os dados, que não são novos, foram lembrados hoje pelo Instituto Nacional da Estatística à margem da realização de uma nova sondagem sobre o turismo.

Os residentes são contactados aleatoriamente, por telefone, pela empresa alemã T.I.P. Biehl & Partner ou por carta, devendo, neste caso, responder a um questionário online.

As respostas individuais não serão divulgadas, servindo apenas para elaborar uma base de dados estatísticos.

Redação Latina