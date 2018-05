9% dos trabalhadores no Luxemburgo têm contratos temporários

Cerca de 27 milhões de pessoas tinham um trabalho temporário na União Europeia, em 2017, o que representa 14,3% de todos os trabalhadores do espaço comunitário.

No Luxemburgo, o número de temporários, no ano passado, era de 9% do total de efetivos. Com 9,3%, as mulheres são mais afetadas por esta situação de precariedade do que os homens, com 8,7%. Em Portugal a taxa era muito superior (22%). Os países onde há menos temporários são a Roménia (1,2%) e a Lituânia (1,7%).

É entre os mais jovens que o trabalho temporário assume maiores proporções. Segundo o Eurostat, 43,9% dos trabalhadores europeus, até aos 24 anos, tinham contratos a prazo, em 2017, com destaque para a Espanha, com 73,3%.

Redação Latina