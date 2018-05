9 de maio é Dia da Europa. Duas instituições europeias vão abrir portas no Luxemburgo

9 de maio é o Dia da Europa. Esta data tem um significado especial para o Luxemburgo, já que celebra Robert Schuman, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, nascido no grão-ducado.

Foi a 9 de maio de 1950, que o político pronunciou um discurso considerado visionário, idealizando a criação de uma autoridade comum para a produção de aço e de carvão da Alemanha e da França.

Um projeto ambicioso, mas que visava, igualmente, afastar o cenário de guerra entre as duas nações, cinco anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial.

A declaração de Schuman é considerada o início da criação da atual União Europeia. Daí, o Dia da Europa ser celebrado anualmente a 9 de maio, num ambiente de festa que pretende aproximar a Europa dos cidadãos.

No Luxemburgo, as celebrações arrancam este sábado (5 de maio), numa ação de “portas abertas” do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Banco Europeu do Investimento (BEI). Duas instituições com sede em Kirchberg e que poderão ser visitadas entre as 14:00 e as 18:00. O objetivo é familiarizar o público com o trabalho e funcionamento destas instituições.

Redação Latina (Foto: luxembourg-city.com)