92% dos internautas revelam dados pessoais na Internet

Nome, data de nascimento e número do bilhete de identidade são os dados pessoais que aparecem mais vezes publicados na Internet pelos residentes no Luxemburgo. A seguir, aparecem a morada, e-mail ou número de telefone.

Estas são algumas das conclusões de um novo estudo do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) sobre a confidencialidade e proteção de dados, divulgado hoje.

O relatório do STATEC indica que, no total, cerca de 92% dos internautas revelaram dados pessoais na Internet em 2016.

A divulgação de fotografias, informações sobre o estado de saúde, rendimento, emprego ou ainda sobre a localização são menos frequentes. Mesmo assim, quatro em cada dez utilizadores publicaram este tipo de dados na Internet no ano passado, de acordo com o estudo do gabinete luxemburguês de estatísticas.

Apenas, quatro em cada dez internautas dizem ter lido as cláusulas sobre a política de confidencialidade antes de partilhar informações pessoais ‘online’. Seis em cada dez afirmam ter limitado o acesso à localização geográfica ou ao perfil nas redes sociais.

Redação Latina