Mais de 95% das crianças estão vacinadas contra a paralisia infantil

Cerca de 95,5% das crianças residentes no Luxemburgo estão vacinadas contra a poliomielite, também conhecida como ‘paralisia infantil’. A taxa diz respeito às crianças dos 25 aos 30 meses de idade.

A taxa foi lembrada pela ministra da Saúde, Lydia Mutsch, no âmbito de um encontro com representantes da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A reunião aconteceu à margem da entrega do prémio ‘Polio Eradication Champion Award’ ao primeiro-ministro, Xavier Bettel. A distinção foi entregue ao chefe do Governo pela Rotary International, consagrando o trabalho do Executivo em prol da erradicação da doença no Luxemburgo.

O grão-ducado é um dos parceiros da OMS na luta contra a poliomielite, que afeta sobretudo as crianças com menos de cinco anos de idade. O país e a organização assinaram este ano um acordo de prazo indeterminado nesta área.

A Organização Mundial de Saúde tem como objetivo a erradicação mundial da doença até ao horizonte 2019/2020.

