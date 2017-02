Abandono escolar precoce abrange 290 portugueses

1 632 alunos abandonaram a escola, prematuramente, no ano letivo 2014/2015.

Este largo contingente incluiu 290 alunos de nacionalidade portuguesa, que romperam com a escola, antes de obterem um diploma ou certificado profissional.

Nesse ano lectivo, a taxa de abandono escolar foi de 13,5%, ligeiramente superior ao anterior (13%).

Os portugueses surgem na segunda posição, após os luxemburgueses,no estudo divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Educação.

Os alunos luxemburgueses são os ‘campeões’ do abandono escolar, com 53,8%, seguidos dos portugueses, com 28,8%.

A taxa de abandono escolar precoce dos alunos portugueses cresceu de 26,4%, em 2012/2013, para quase 29%, em 2014/2015.

1007 dos 1.632 alunos que abandonaram o ensino luxemburguês nesse ano letivo deixaram a escola definitivamente, ao passo que 400 se inscreveram noutro estabelecimento de ensino, a maior parte na vizinha Bélgica.

Os serviços do ministério ‘perderam o rasto’ dos restantes 225 jovens, que abandonaram a escola em 2014/2015.

O insucesso escolar e a impossibilidade de acesso à formação desejada foram as causas mais frequentes de abandono escolar.

Redação Latina