Aberta petição para acabar com as negociações de adesão da Turquia à UE

Uma nova petição pública exige o fim das negociações de adesão da Turquia à União Europeia (UE). O documento, com o número 792, pode ser assinado desde esta segunda-feira, no site da Câmara dos Deputados.

O peticionário, Alain Lorang, pede ao Governo luxemburguês que se empenhe, no plano europeu, para parar com “efeito imediato as negociações” entre os Estados-membros e a Turquia.

O autor da petição considera que o Luxemburgo, membro fundador do bloco europeu, deve dar um “sinal forte” ao Governo turco, face “às escaladas diplomáticas recentes”.

Se a petição recolher 4.500 assinaturas até ao dia 22 de maio, o tema irá a debate no Parlamento, na presença dos impulsionadores da petição, dos deputados e do ministro da tutela.

Redação Latina