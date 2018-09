Aberta petição contra proibição do tabaco nas esplanadas dos restaurantes

O site do Parlamento (www.chd.lu) tem oito novas petições públicas, prontas a ser assinadas.

Como já era de esperar, após a petição que quer proibir o tabaco nas esplanadas de restaurantes (ultrapassou as 4.500 assinaturas), surge agora a petição que reivindica exatamente o contrário. O peticionário quer que se mantenha o direito de fumar nas esplanadas.

Um outro documento apela à criação de uma licença por razões familiares que seria acordada aos dois encarregados de educação em simultâneo em caso de hospitalização de uma criança.

Destaque ainda para um outra petição popular que exige uma folga especial para os trabalhadores confrontados com temperaturas que ultrapassem os 30 graus no local de trabalho.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 30 de outubro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação deste instrumento (março 2014), já foram organizados 26 debates públicos.

Redação Latina