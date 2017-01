Aberta petição que exige seis semanas de férias por ano

A petição pública que exige o alargamento do período legal de férias para os trabalhadores do setor privado está disponível para assinaturas no site do Parlamento (www.chd.lu) desde esta terça-feira.

O documento, com o número 762, da autoria de Denny Kanizsa, já recolheu mais de 200 assinaturas nas primeiras horas de abertura.

A peticionária explica que mais dias de férias representaria um melhoramento da qualidade de vida dos trabalhadores e, sobretudo, diminuiria as desigualdades entre os setores público e privado.

A título de exemplo, é citado o número de férias a que os funcionários públicos têm direito. Número que varia entre 32 e 36 dias por ano, consoante a idade dos funcionários.

No caso, dos trabalhadores do setor privado não abrangidos por um contrato coletivo de trabalho, o número de dias de férias fixa-se em 25 por ano.

A reivindicação desta petição não é nova, uma vez que a central sindical OGBL tem vindo a defender, nos últimos anos, o alargamento do período legal de férias para seis semanas.

Até agora, a exigência tem caído em saco roto.

Se a petição recolher 4.500 assinaturas até 28 de fevereiro, o tema irá a debate no Parlamento, na presença dos impulsionadores da petição, dos deputados e do ministro da tutela.