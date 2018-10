Abertas inscrições para Certificado de Aprendizagem de português (C/Áudio)

Estão em curso, pela primeira vez, as inscrições para obter o Certificado de Aprendizagem de português no Luxemburgo.

O diploma é reconhecido pelo ministério de Educação do Grão-Ducado.

O certificado é atribuído aos alunos que frequentam o ensino luxemburguês, sem terem tido aulas de português no paralelo, no integrado ou no complementar.

Para Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino de português no Luxemburgo, a atribuição deste diploma resulta do acordo assinado, no ano passado, entre Portugal e Luxemburgo.

O coordenador sublinha que os alunos ficam, assim, dotados de um diploma que prova a sua competência em língua portuguesa.

Joaquim Prazeres dá-nos o exemplo de um aluno que veio recentemente de Portugal e que não tem este certificado.

Os interessados podem inscrever-se até 15 de outubro para os exames de 24 de novembro.

De referir que é preciso pagar uma taxa, que vai de 40 a 100 euros, em função do nível pretendido.

Redação Latina