Acidente comboio: Um morto e dois feridos

Foto: Polícia Grã-Ducal

Uma pessoa morreu na sequência do acidente de comboio ocorrido esta manhã, entre Bettembourg e Zoufftgen, informou a polícia. Outras duas pessoas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram transportadas para o hospital.

A imprensa nacional dá também conta de um desaparecido, uma informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Sabe-se também que foi instaurado um posto médico no local do acidente. A polícia – incluindo o grupo operacional cinotécnico – está no local para apurar as circunstâncias do acidente que ocorreu pouco antes das 9:00. Segundo as autoridades, estão no local cerca de uma centena de socorristas e agentes da polícia.

Quanto ao trânsito, a estrada CR 161 está encerrada à circulação até nova ordem. Já a circulação de comboios entre a cidade do Luxemburgo e a localidade francesa de Thionville está suspensa até à meia-noite, de acordo com os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL). Os utentes poderão recorrer aos autocarros de substituição dos CFL.

Este acidente levou o ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, François Bausch, a organizar uma conferência de imprensa que está a decorrer neste momento.

Redação Latina