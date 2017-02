Acidente comboios: “Maquinista dos CFL era experiente” – François Bausch

O maquinista dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) que morreu, esta manhã, na sequência da colisão entre dois comboios, entre Bettembourg e Zoufftgen, era um profissional experiente.A garantia foi dada esta tarde pelo ministro das Infraestruturas, François Bausch, que se escusa a revelar a identidade da vítima mortal.

Eram cerca das 8:45 quando um comboio de mercadorias francês – com 27 vagões e 610 toneladas de mercadorias – colidiu frontalmente com um comboio de passageiros (CFL) que, ao que tudo indica, não transportava utentes.

O balanço provisório deste acidente é de um morto e dois feridos. Os feridos – uma revisora francesa que se encontrava no comboio de passageiros dos CFL e o maquinista do comboio de mercadorias francês – não correm perigo de vida. Foi a revisora francesa que pediu socorro.



Nenhum dos maquinistas deu o alerta de segurança.



Quanto às causas do acidente, os CFL afirmaram a meio da tarde (15:20) que, “segundo o sistema de gestão de tráfego, o condutor do comboio de passageiros não respeitou um sinal de paragem”. As causas dessa infração devem ser confirmadas pela investigação, que está a ser conduzida pelas autoridades, nomeadamente pela Polícia Judiciária.

Antes desta informação divulgada pelos CFL, o ministro das Infraestruturas disse que a rede nacional ferroviária dispõe de um sistema (MEMO) automático de travagem de comboios se o sinal vermelho não for respeitado.

O acidente ferroviário desta manhã faz lembrar o de 11 outubro de 2006, que resultou também numa colisão entre dois comboios – um francês e um luxemburguês –, em Zoufftgen. O balanço foi seis mortos e três feridos graves.

