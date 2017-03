Acidente ferroviário: Maquinista dos CFL circulava a 133 km/h pouco antes da colisão

O maquinista dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) circulava a 133 km/h pouco antes da colisão frontal com o comboio de mercadorias francês, entre Bettembourg e Zoufftgen, que provocou um morto e dois feridos a 14 de fevereiro último.

Esta é uma das conclusões do relatório preliminar do perito independente suíço a quem o Ministério Público mandatou a investigação.

A velocidade de 133 km/h foi registada pelas caixas negras aquando da passagem por um semáforo vermelho que o maquinista não respeitou.

Um primeiro sinal de aviso de paragem, que precede o semáforo, e que indica que o maquinista tem de reduzir a velocidade também não foi respeitado. A peritagem preliminar ainda não conseguiu apurar por que razão.

O sistema de travagem automática, um dispositivo de segurança com os quais os comboios dos CFL estão equipados, não se ativou.

Sabe-se que foi o maquinista a efetuar a travagem de emergência, já depois do semáforo vermelho. Nesse momento, o comboio de passageiros circulava a 85 km/h. Uma travagem que não evitou a colisão frontal com o comboio de mercadorias.

Quer isto dizer que as causas do acidente se devem a um erro técnico e humano.

A investigação prossegue para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

Eram 9:00 de 14 de fevereiro quando dois comboios colidiram, entre Bettembourg e Zoufftgen. O maquinista dos CFL morreu no local do acidente. Uma revisora francesa, do mesmo comboio, ficou ferida. Também o maquinista do comboio de mercadorias francês.

(foto: Polícia Grã-Ducal)

Redação Latina