Acidente ferroviário: Sindicatos pedem para deixar a justiça trabalhar

“Não fazemos comentários”. É desta forma que reagem os sindicatos ao acidente ferroviário de terça-feira, que provocou um morto e dois feridos.

CGT – Confederação Geral do Trabalho da região da Lorena – e FNCTTFEL – Federação Nacional dos Maquinistas, Trabalhadores de Transporte, Funcionários e Empregados Luxemburgueses – não querem opinar sobre as causas do trágico desastre.

Os sindicatos emitiram um comunicado comum, no qual sublinham que só se pronunciam, depois de terem sido revelados os primeiros indícios da investigação das autoridades luxemburguesas.

“Deixemos a justiça trabalhar”, lê-se no comunicado dos sindicatos, que “lamentam a morte do maquinista de 44 anos, originário de Lamadelaine, e os ferimentos sofridos por uma revisora francesa e pelo maquinista do comboio de mercadorias francês.

Entretanto, os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) já fizeram saber que adiam, para terça-feira, o restabelecimento das ligações com Thionville.

Os CFL e a congénere francesa SNCF continuam a garantir as ligações, de autocarro, a partir do terminal 19, na estação central da capital.

Sobre as causas do acidente sabe-se, apenas, que o maquinista do Luxemburgo não respeitou um sinal vermelho. O inquérito deve esclarecer as razões dessa infração e da falha no sistema de travagem automática (MEMO).

(foto: Polícia Grã-Ducal)

Redação Latina