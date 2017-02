Acidente ferroviário: Suspensão do tráfego com França prolongada até segunda-feira

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses prolongaram esta quinta-feira a suspensão das ligações de comboio com França.

A linha 90 Luxemburgo-Thionville só deverá ser retomada na segunda-feira, na melhor das hipóteses. Ontem os CFL avançavam o dia de sábado, como dia da reabertura da linha que está suspensa desde a manhã de terça-feira, quando dois comboios colidiram frontalmente, entre Bettembourg e Zoufftgen. Um acidente que provocou um morto e dois feridos.

Os trabalhos de remoção dos destroços prosseguem, sem interrupção, 24h/24h.

Os CFL e a congénere francesa SNCF continuam a garantir as ligações, com recurso a autocarros, a partir do terminal 19, na estação central da capital.

As causas do acidente estão a ser investigadas, sendo que a direção dos CFL já assumiu que o maquinista não respeitou um sinal de paragem. Resta saber a que se deveu esta infração e porque é que o sistema de travagem automática (MEMO) não funcionou.

Redação Latina