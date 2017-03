Acidente ferroviário/Dudelange: MP não tem “qualquer indício” que aponte para mais vítimas

Não há qualquer indício sólido que aponte para a existência de outras vítimas debaixo dos escombros do acidente ferroviário de 14 de fevereiro. A afirmação é do Ministério Público (MP) e surge na sequência de “informações e rumores” que têm circulado sobre a colisão entre dois comboios, perto de Dudelange, que fez um morto e dois feridos.

O Ministério Público sublinha que “nenhuma pessoa foi dada como desaparecida neste contexto”. Adianta também que o juiz de instrução esteve no local do acidente no dia 27 de fevereiro, juntamente com elementos da polícia judiciária, Ministério Público e do Ministério do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas.

Apenas uma via, situada na proximidade do acidente, foi provisoriamente bloqueada no âmbito da investigação, uma decisão que, segundo o MP não afeta a circulação ferroviária.

As autoridades adiantam ainda que os dados recolhidos graças às caixas negras dos comboios estão a ser analisados, acrescentando que, neste momento, é impossível avançar uma data para a conclusão da investigação.

(Foto: Polícia Grã-Ducal)

Redação Latina