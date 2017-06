Um homem morreu na sequência do despiste da viatura que conduzia.

O corpo sem vida do automobilista foi encontrado esta manhã, em Bech, por um transeunte, que, ao ver a viatura capotada, alertou a polícia.

No local, as autoridades já só puderam constatar o óbito do condutor, de 33 anos.

A viatura caiu numa ravina de uma altura de cerca de cinco metros.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.

Redação Latina