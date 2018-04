Acidente mortal/Lausdorn: “Houve falhas, sem consequências” – Serviços de Socorro

A Administração dos Serviços de Socorro prestou hoje alguns esclarecimentos sobre a dramática colisão entre dois veículos da polícia que provocou a morte de um agente. O trágico acidente aconteceu no dia 14 de abril, em Lausdorn.

Alguns órgãos de comunicação social referiram-se ontem a alguns “disfuncionamentos”, alegando que um dos veículos de salvamento só chegou ao local uma hora após o acidente.

Ora, os Serviços de Socorro afirmam, em comunicado, que uma primeira ambulância de Hosingen chegou ao local 22 minutos após o acidente. Dois minutos depois chegaram os bombeiros de Weiswampach, ou seja, 24 minutos após o embate fatal.

No entanto, o veículo de desencarceramento das vítimas foi chamado ao local 27 minutos após a tragédia, chegando uma hora depois do choque.

Os Serviços de Socorro admitem que houve alguns “disfuncionamentos” ao nível do alerta e que o veículo de salvamento equipado com o material de desencarceramento devia ter sido chamado mais cedo. Os serviços sublinham, no entanto, que essa falha não teve consequências em termos do acompanhamento das vítimas.

De referir, ainda, que o diretor dos Serviços de Socorro já pediu a abertura de um inquérito interno, para evitar que tais problemas voltem a acontecer.

Redação Latina (Foto: Polícia)