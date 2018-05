Acidente mortal/Lausdorn: Inspeção Geral da Polícia lança apelo a testemunhas

Cerca de três semanas após a perseguição policial em Lausdorn, na qual um agente da polícia perdeu a vida, a Inspeção Geral da Polícia (IGP) lança agora um apelo a testemunhas.

O caso tem dado que falar, sobretudo devido à detenção, na altura, do automobilista que motivou a perseguição. O homem de 37 anos foi detido na altura, ficando em prisão preventiva, acusado dos crimes de homicídio involuntário e condução sob o efeito de álcool. Acabou por sair em liberdade uma semana depois.

O caso remonta à noite do dia 14 de abril, na N7, perto de Lausdorn. O automobilista terá evitado um controlo, dando origem uma perseguição policial com duas viaturas da polícia que acabaram por colidir. Um dos agentes morreu e os outros quatro ficaram feridos.

Volvidas quase três semanas, as autoridades pedem agora a colaboração de todas as pessoas que possam fornecer detalhes sobre a perseguição policial que aconteceu naquela noite, entre Wemperhardt e Lausdorn. Em causa estão, essencialmente, as pessoas que tenham circulado naquele troço entre as 01:30 e as 02:00 do dia 14 de abril.

As testemunhas devem entrar em contacto com a IGP através do número de telefone 26 48 53 1 ou do e-mail igp@igp.etat.lu.

Redação Latina