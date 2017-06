Uma mulher de 36 anos perdeu a vida, ontem, no seguimento de um acidente de viação entre Limpach e Schouweiler, segundo notícia avançada pela RTL.

Ao que tudo indica, o condutor do carro onde seguia a mulher terá perdido o controlo da viatura, acabando por colidir com uma árvore.

A mulher faleceu ainda no local do acidente. O automobilista foi levado para o hospital com ferimentos graves.

Redação Latina