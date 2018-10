O acidente que ocorreu no domingo de manhã, entre o nó de Gasperich e a área de serviço de Berchem , na A3, fez uma terceira vítima. De acordo com a polícia, uma jovem de 18 anos, que seguia no veículo ligeiro faleceu no hospital.

Uma quarta pessoa continua internada, em estado grave.

No domingo já tinham falecido duas pessoas, o condutor do ligeiro e um passageiro, ambos com 18 anos.

Redação Latina (Foto: polícia grã-ducal)