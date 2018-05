Acidentes rodoviários fizeram 25 mortos no Luxemburgo em 2017 – relatório

Vinte e cinco pessoas morreram no ano passado, no Luxemburgo, na sequência de acidentes de viação. Trata-se de uma diminuição de 21,9% face a 2016, ano em que os acidentes rodoviários causaram 32 mortes.

Embora não tenha ainda sido divulgado oficialmente pelo Governo, o balanço aparece no relatório anual do Fórum Internacional dos Transportes, com a referência de que os dados são definitivos. O documento foi divulgado no âmbito da cimeira global dos ministros dos transportes, a decorrer hoje em Leipzig, na Alemanha.

O relatório analisou a sinistralidade rodoviária em 41 países, traçando um balanço da evolução observada nos últimos anos. Entre 2010 e 2016, o Luxemburgo aparece como o único país analisado onde o número de mortos nas estradas não mexeu.

Em contrapartida, Portugal apresenta a maior descida, a rondar os 39,9%.

O relatório do Fórum Internacional dos Transportes refere também que a taxa de utilização do cinto de segurança no Luxemburgo, nos assentos da frente, ronda os 90%, ao passo que nos de trás cai para 76%, segundo dados referentes a 2015.

Por cá, a utilização obrigatória do cinto de segurança nos bancos da frente remonta a 1975.

Só 17 anos depois é passou a ser também obrigatória nos assentos traseiros.

Já o uso de capacete por condutores de veículos motorizados de duas rodas é obrigatório desde 1976, estimando-se que a taxa de utilização ronde os 100%.

Redação Latina