Acionado plano de vigilância para reduzir consumo de água potável

Está acionado o plano de vigilância que visa reduzir o consumo de água potável, anunciou hoje o Ministério do Desenvolvimento Sustentável.

A medida foi acionada para fazer face à situação meteorológica dos últimos tempos, caracterizada por uma semana com temperaturas na ordem dos 30 graus, depois de um Inverno particularmente seco.

O plano de vigilância é encarado como uma medida de prevenção, para incentivar as comunas e cidadãos a reduzirem o consumo de água.

Limitar a irrigação de relvados, parques e cemitérios, bem como o funcionamento de fontanários são algumas das medidas recomendadas no âmbito da estratégia preventiva.

Caso as temperaturas altas se mantenham, as comunas podem vir a impor medidas restritivas obrigatórias em matéria do consumo de água. Medidas contempladas nas fases “laranja” e “vermelha” do plano de vigilância.

