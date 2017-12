Acordo ADEM-UEL: 5.900 desempregados voltaram ao mercado de trabalho entre 2015 e 2017

Mais de 5.900 desempregados voltaram ao mercado de trabalho entre 2015 e 2017, no âmbito da parceria entre a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e a União das Empresas Luxemburguesas (UEL).

O número consta do balanço da primeira edição do programa de colaboração entre a ADEM e a UEL, “Empresas parceiras para o emprego”, que estabeleceu como objetivo a reinserção de pelo menos cinco mil desempregados inscritos nos centros de emprego.

O acordo, firmado em 2015 e renovado agora por mais três anos, tem um objetivo muito claro: aumentar as contratações de desempregados incritos na ADEM. Para isso, a agência tem de estar ao corrente das vagas de emprego disponíveis. Segundo o balanço do programa, agora divulgado, o número de vagas declaradas aumentou 30% nos últimos três anos.

Outro dos elementos da parceria passa pela aproximação entre as empresas e as pessoas que estão à procura de trabalho, ideia que deu origem ao lançamento da plataforma JobBoard (acessível através do site adem.lu), em março do ano passado. Desde então, 1.500 empresas aderiram à plataforma, na qual podem ser consultados os perfis de cerca de vinte mil candidatos.

Com os olhos postos no futuro, o programa para o período 2018-2020 tem em conta a diminuição global da taxa de desemprego, mas volta a apostar na criação de emprego e na luta contra a falta de mão-de-obra adequada para determinadas vagas de emprego.

Programas de formação adaptados às necessidades específicas das empresas, desenvolvimento de novas ferramentas digitais para facilitar o recrutamento e a promoção de encontros entre empresas e desempregados são algumas das estratégias para os próximos três anos.

Redação Latina