Acordos fiscais rendem milhões ao fisco luxemburguês

As chamadas taxas “rulling” renderam 10 milhões de euros ao Estado luxemburguês, entre 2015 e 2017, afirmou esta segunda-feira o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Laurent Mosar (CSV).

São acordos secretos assinados pelas autoridades fiscais de um determinado país, em benefício de grandes empresas externas. No fundo, o principal objetivo tem sido atrair multinacionais ao Luxemburgo, proporcionando-lhes condições fiscais mais vantajosas do que as praticadas noutros países.

Estes incentivos ‘oferecidos’ pelo fisco luxemburguês a grandes multinacionais, entre as quais a Amazon, a Apple, a Disney, o Deutsche Bank, a Heinz e a Pepsi, deram azo a vários escândalos, entre eles o “Luxleaks”.

O Luxemburgo tem usado este sistema, graças ao seu enquadramento legal, apesar de ter sido fortemente criticado por outros Estados-membros da União Europeia e pela OCDE.

Redação Latina