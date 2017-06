Acusada de ter engordado Rihanna usa top curto

Na passada noite de segunda-feira, Rihanna foi apanhada pelos paparazzi enquanto gravava um teledisco.

No videoclip do Dj Khaled, filmado em Miami, nos Estados Unidos, Rihanna aparece de calças subidas justas e um top curto transparente. São imagens que culminam numa semana em que a cantora foi chamada de “gorda” num site norte-americano. O autor e rapper, Chris Spags ou Gucci Mane,, lançou a questão: “Será que Rihanna vai fazer com que ser gordo seja uma tendência?”.

Confiante e divertida, a cantora de 29 anos respondeu no Instagram do provocador com um ‘meme’ onde escreveu na legenda: “Se não me consegues aguentar no meu Gucci Mane em 2007, não me mereces no meu Gucci Mane em 2017”. Veja em baixo: