Adele eleita artista do ano pela terceira vez

Adele foi eleita Artista do Ano 2016 pela revista “Billboard”, depois de ter vendido mais nove milhões de cópias do álbum ’25’.

O single Hello e a sua participação no Carpool Karaoke de James Corden bateram todos os recordes este ano (reveja no final desta publicação). Como se ainda restassem dúvidas acerca do seu domínio no mundo da música, Adele é eleita Artista do Ano 2016 pela revista Billboard, uma das mais conceituadas do ramo.

Depois de 2011 e 2012, a cantora britânica alcança novamente o topo do ranking de 2016. A vitória deve-se, em grande parte, ao seu mais recente álbum ’25’, que ultrapassou a marca dos 9,1 milhões de vendas.

No pódio dos Artistas do Ano estão ainda Justin Bieber (segundo lugar) e Drake (terceiro). Beyoncé ocupa o quarto lugar. Confira aqui a restante lista.