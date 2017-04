ADEM com mais de 33 000 vagas de emprego em 2016

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) registou mais de 33 500 vagas de emprego ao longo do ano de 2016. De acordo com o balanço anual do organismo, o número representa um aumento de 23% face ao ano anterior.

O Serviço Empregadores da ADEM promoveu no ano passado 146 ateliês de recrutamento nos quais participaram mais de 3 600 desempregados.

A agência explica, no relatório, que a iniciativa facilita as contratações, graças à pré-seleção feita pelos conselheiros do centro de emprego.

A estrutura adianta também que 4 200 desempregados participaram em ações de formação organizadas ou promovidas pela ADEM. Trata-se de um aumento de 55,6% em relação a 2015.

