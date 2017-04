ADEM: Mais de 6 300 vagas de emprego por preencher

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) registava 6 371 vagas de emprego declaradas, no final do mês passado. Trata-se do número mais alto dos últimos dois anos, segundo os últimos dados da agência.

Só no mês passado foram anunciados 3 191 postos de trabalho por preencher. O segmento do apoio às empresas é o que regista mais vagas, com 2 280.

No segundo lugar surge o setor da construção civil, com 763 postos de trabalho vagos.

O pódio é completado pela área da hotelaria, com 712 postos de trabalho à espera de serem ocupados.

Com 16 475 pessoas inscritas nos serviços da ADEM, a taxa de desemprego fixou-se nos 6% no mês de março.

Redação Latina