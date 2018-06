ADEM: Perfil dos candidatos não corresponde a 28% das vagas de emprego (C/AUDIO)

Muitos dos desempregados registados na ADEM continuam a não corresponder aos perfis procurados pelas empresas. Cerca de 28% das ofertas de trabalho declaradas na agência não encontram, nos centros de emprego, candidatos com as qualificações exigidas.

No caso do setor financeiro e da área das tecnologias de informação e comunicação, a proporção chega mesmo a ultrapassar os 70%, como referiu à Rádio Latina Isabelle Schlesser, diretora da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

E ao mesmo tempo que faltam candidatos com os perfis exigidos pelas empresas, a ADEM regista um aumento do número de desempregados qualificados. Uma tendência que, à primeira vista, pode parecer contraditória.

No entanto, Isabelle Schlesser explica que quanto mais exigente é o posto de trabalho em termos de qualificações, mais específicas devem ser essas qualificações.

Para inverter a situação, a ADEM tem apostado na formação. Quando isso não chega, recorre à colaboração com empresas privadas de recrutamento.

No ano passado, 4.900 desempregados inscritos nos centros da ADEM frequentaram uma das formações promovidas pela agência.

Redação Latina