“Adquirir a nacionalidade não nos torna menos portugueses” – Embaixador Carlos Pereira Marques (C/ÁUDIO)

“O facto de um cidadão adquirir a nacionalidade luxemburguesa não o torna menos português. Antes pelo contrário.”. São palavras do Embaixador Carlos Pereira Marques que, após quase quatro anos no grão-ducado, viajou hoje para Nova Deli, na Índia, onde vai assumir a liderança da representação diplomática portuguesa.

Antes da partida, em declarações à Rádio Latina, o diplomata quis deixar uma mensagem aos portugueses do Luxemburgo, apelando para que participem na vida do país, sobretudo através do voto nas eleições autárquicas e da aquisição da nacionalidade luxemburguesa.

Outro dos apelos dirigidos à comunidade lusa diz respeito à educação. Elogiando as reformas do ministro da Educação, Claude Meisch, Carlos Pereira Marques apelou aos pais para que usufruam do sistema de ensino luxemburguês, que descreve como “mais aberto, mais inclusivo e menos seletivo”, pedindo-lhes que sejam mais interventivos e que aproveitem as oportunidades.

Carlos Pereira Marques deixou hoje o Luxemburgo para prosseguir a sua carreira diplomática em Nova Deli, na Índia. António Gamito será o próximo Embaixador de Portugal no Luxemburgo.

Redação Latina