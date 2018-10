ADR defende alteração do sistema eleitoral luxemburguês (C/ÁUDIO)

É um assunto recorrente. O sistema eleitoral luxemburguês é posto em causa de cinco em cinco anos, ou seja, sempre que há eleições legislativas.

As críticas vêm, sobretudo, dos partidos com menos militantes.

O país está dividido em quatro círculos eleitorais: no leste são eleitos sete deputados, no norte nove, no centro 21 e no sul 23. Para o deputado reeleito pelo ADR, Gast Gybérien (centro) o sistema favorece os grandes partidos, em detrimento dos mais pequenos.

O jornal Contacto simulou o que seria o Parlamento num sistema totalmente proporcional. E o resultado confirma a opinião defendida por Gast Gybérien.

O simulador demonstra que os partidos pequenos são os que beneficiariam mais com a alteração eleitoral. O ADR elegeria cinco deputados (+1) e formaria um grupo parlamentar, ao passo que os Piratas conseguiriam eleger quatro (+2). Já o CSV elegeria 17 deputados (-4), o LSAP 11 (+1), o DP 11 (-1) e os Verdes ficariam, na mesma, com nove.

Redação Latina