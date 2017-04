ADR a favor de Emmanuel Macron (C/ÁUDIO)

O partido conservador luxemburguês ADR prefere a vitória de Emmanuel Macron, em detrimento de Marine Le Pen, na segunda volta das eleições presidenciais em França, que se realiza a 7 de maio.

No Luxemburgo, para além de Claude Wiseler que deseja a vitória de Macron na segunda volta, junta-se o adr.

O seu dirigente Fernand Kartheiser sublinhou, no entanto, à Rádio Latina que não se quer intrometer na vida política de outro país e respeita a escolha dos franceses.

No entanto, Fernand Kartheiser não assume uma postura neutra, devido às repercussões que a segunda volta das presidenciais gaulesas, de 7 de Maio, pode ter no vizinho Luxemburgo.

O conservador europeísta Kartheiser prefere uma vitória de Macron, na segunda volta, já que este aposta na continuidade da França, no seio da União Europeia.

Fernand Kartheiser, do ADR, tal como Claude Wiseler, do CSV, deseja a vitória de Macron no dia 7 de Maio, na segunda volta das presidenciais francesas.

Redação Latina