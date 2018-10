Advogados no Luxemburgo vão ser grátis por um dia

Advogados grátis por um dia. A iniciativa é da Ordem do Advogados do Luxemburgo e destina-se a assinalar o Dia Europeu dos Advogados, que é já na próxima quinta-feira, dia 25 de outubro.

Para assinalar a efeméride, a Ordem dos Advogados do Luxemburgo vai propor “conselhos jurídicos gratuitos ao grande público”. O anúncio foi feito pela organização num comunicado.

As consultas, com a duração de 30 minutos, são presenciais, realizando-se no gabinete dos advogados participantes, e são inteiramente gratuitas. Basta fazer a marcação.

A lista dos advogados que participam na iniciativa está disponível no site da Ordem dos Advogados, em barreau.lu. Para obter o documento, basta clicar em “Liste des avocats participants”.

O bastonário da Ordem dos Advogados propõe ainda consultas gratuitas em matéria de deontologia e queixas disciplinares, apenas de manhã, sob marcação. As marcações devem ser feitas através do telefone da Ordem (46 72 72-1).