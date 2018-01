Aeroporto/balanço: Cerca de 3,6 milhões de passageiros transitaram pelo Findel em 2017

Em 2017, transitaram pelo Aeroporto do Luxemburgo 3,6 milhões de passageiros, mais 600 mil do que no ano anterior, segundo o balanço anual da lux-Airport, a empresa que gere a infraestrutura, na véspera do arranque do Salão do Turismo.

O balanço do ano passado mostra também que, pela primeira vez, o número de passageiros superou a fasquia dos 300 000 durante vários meses. O pico foi atingido em julho, com 362 243 viajantes.

Os números são risonhos não só para o aeroporto, como também para as companhias aéreas que operam no Findel. Praticamente todas registaram um aumento do número de passageiros, mas há duas que se destacam: a irlandesa Ryanair, que transportou mais 330 000 pessoas do que em 2016; e a luxemburguesa Luxair, que registou mais 115 000.

E é precisamente a transportadora nacional que obteve os melhores resultados em 2017, ano em que transportou 1,84 milhões de passageiros. A Ryanair (364 000) surge em segundo lugar e a Lufthansa (292 000) em terceiro.

Redação Latina