Aeroporto/balanço: Porto e Lisboa são os destinos mais concorridos

As cidades portuguesas do Porto e de Lisboa são os principais destinos dos passageiros que embarcam no Aeroporto do Luxemburgo, segundo o balanço de 2017, divulgado pela Lux-Airport, a empresa que gere a infraestrutura.

À imagem de 2016, também no ano passado os aeroportos do Porto e de Lisboa foram, por esta ordem, os principais destinos dos viajantes, à frente de Munique, Frankfurt e Londres-City.

O balanço da lux-Airport revela, no entanto, que a capital britânica surge como o principal destino se tivermos em conta os quatro aeroportos londrinos (Heathrow, Gatwick, Stansted e Londres-City).

Ainda sobre destinos, 2017 foi um ano de novidades, com o lançamento de sete novas rotas (Alicante, Bari, Berlim-Schönefeld, Biarritz, Hurghada, Milão-Bérgamo, Milão-Linate). Em contrapartida, foram encerradas duas linhas (Lion e Birmingham).

No total, cerca de 3,6 milhões de passageiros transitaram pelo Aeroporto do Luxemburgo em 2017.

