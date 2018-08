Afogamento/Puto G: Caso está a ser investigado

O caso do afogamento do rapper Puto G está a ser investigado. De acordo com o jornal Contacto, que cita o porta-voz do Ministério Público, “o inquérito continua em curso”.

Dias depois de ter avançado à agência Lusa que o caso estava encerrado, as autoridades adiantaram agora ao semanário que a investigação vai continuar e que serão ouvidas testemunhas. A informação surge depois de o jornal ter publicado uma investigação sobre o afogamento mortal do músico português, a 30 de junho, na qual revela, por exemplo, que os funcionários do lago demoraram cerca de uma hora a chamar os serviços de socorro.

Note-se que cerca de um mês depois o lago de Remerschen voltou a ser palco de um afogamento. A vítima foi um cidadão búlgaro de 53 anos.

Entretanto, o assunto também já chegou ao Parlamento. Os deputados do LSAP, Alex Bodry e Franz Fayot, dirigiram uma questão parlamentar aos ministros do Trabalho, do Interior e do Ambiente, exigindo explicações sobre a segurança no local e sobre as circunstâncias das duas mortes, adianta ainda o jornal.

(Foto: Google maps)