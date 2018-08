Afogamento/Puto G: Polícia está a investigar se houve omissão de auxílio

As autoridades luxemburguesas estão a investigar se houve ou não crime de omissão de auxílio no caso do afogamento do rapper português Puto G, no lago de Remerschen a 30 de junho último.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, o Ministério Público (MP) anuncia que “encarregou a polícia de verificar se há culpados por não assistência a pessoa em perigo”.

Na mesma nota, o MP mantém a versão de que o afogamento foi um acidente e que, por isso, não foi pedida uma autópsia ao corpo do artista.

A morte do jovem de 27 anos tem dominado a agenda mediática, nos últimos dias, desde que o jornal Contacto publicou uma investigação sobre o caso, que revela, por exemplo, que os funcionários de serviço no lago demoraram cerca de uma hora a reagir e a chamar os serviços de socorro. O facto de o corpo não ter sido autopsiado é um dos aspetos que está a suscitar grande polémica.

Sobre esta questão, o Ministério Público diz que “não foi pedida a autópsia porque foi excluído desde o início o envolvimento de terceiros no afogamento”.

As autoridades afastam também a possibilidade de a morte do músico ter sido provocada pela presença de algas nas águas do lago. Recorde-se que os amigos do rapper que falaram ao jornal Contacto acreditam que as plantas estarão na origem da morte de Puto G. Terá sido essa, aliás, a explicação dada por um agente da polícia a alguns amigos do músico no dia da tragédia, depois de o corpo – arranhado e ensanguentado – ter sido resgatado.