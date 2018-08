Afogamento/Puto G: Serviços de socorro só foram chamados cerca de uma hora depois – Contacto

Os funcionários do lago de Remerschen, onde o rapper português Puto G morreu a 30 de junho, demoraram cerca de uma hora a chamar o 112. É o que revela uma grande reportagem do jornal Contacto.

Segundo uma investigação do semanário, que cita autoridades, testemunhas e vários amigos do músico que estavam no local no dia da tragédia, a cronologia dos acontecimentos levanta muitas dúvidas sobre a resposta dada pelos responsáveis.

De acordo com o artigo do Contacto – que pode ser lido no site do semanário –, Puto G entrou na água às 15:39, desaparecendo um minuto depois. Apesar dos alertas dos amigos, os serviços de socorro só foram chamados pelos funcionários do lago uma hora depois. “Só às 16:43 é que o 112 deu ordens aos bombeiros, ambulâncias e mergulhadores para se dirigirem ao local”, escreve o jornal citando o Corpo Grão-Ducal de Incêndio.

Outra questão que levanta dúvidas prende-se com a presença de algas nas águas do lago. Os amigos do rapper acreditam que as plantas estão diretamente relacionadas com a morte do jovem. Terá sido essa, aliás, a explicação dada a alguns dos amigos do músico naquele dia por um agente da polícia, depois de o corpo ter sido resgatado. Segundo as explicações do agente, o jovem poderá ter ficado preso nas algas. Uma pista que não pôde ser confirmada, já que o corpo – arranhado e ensanguentado – não foi autopsiado. Um mês e meio depois, a família de Puto G ainda não recebeu de fonte oficial uma explicação para o afogamento.

O jornal salienta também o facto de o lago de Remerschen não ter nadadores-salvadores, mas sim, e apenas, os chamados ‘vigilantes’, sem formação de nadador-salvador.

A morte do jovem português foi a primeira de duas no lago, em apenas um mês. A 29 de julho um homem búlgaro, de 53 anos, perdeu ali a vida, também após um afogamento.

(Foto: Google Maps)