Agosto traz indexação dos salários à inflação

A maior parte dos trabalhadores só vão reparar no final do mês – quando receberem a folha de salário – mas a verdade é que ordenados aumentam a partir desta quarta-feira no Luxemburgo.

A subida é de 2,5% no salário bruto e também se aplica às pensões.

Na prática trata-se de um aumento, mas no fundo é uma adaptação ao custo de vida.

Quando a taxa de inflação (preços no consumidor) atinge um certo limiar – neste caso foi 1,5% – os salários e as pensões são automaticamente adaptados à inflação.

Recorde-se que a última adaptação dos rendimentos ao custo de vida tinha ocorrido em janeiro de 2017, após um longo período de mais de três anos, sem mexidas.

¨Redação Latina