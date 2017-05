Ainda há vagas para a próxima formação de multiplicadores em português (C/ÁUDIO)

Ainda há vagas para a próxima formação de multiplicadores, em português, com vista às eleições comunais de 8 de outubro deste ano. A sessão realiza-se no próximo domingo, entre as 14:00 e as 17:00 horas, na sede da Associação Amizade Caboverdiana (19, rue Michel Welter, na cidade do Luxemburgo).

A formação – que nasceu em 2013, poucos meses antes das eleições europeias do ano seguinte – acontece sempre que há eleições abertas aos estrangeiros. Na sessão, são abordados temas como o sistema eleitoral luxemburguês e as competências das comunas.

O papel dos participantes, depois de formados, passa por tentar convencer amigos, colegas e familiares a recensearem-se, algo que pode ser feito até dia 13 de julho. O principal objetivo é fazer crescer o número de cidadãos estrangeiros nas eleições autárquicas, como referiu à Rádio Latina o formador Mário Lobo.

A formação do próximo domingo destina-se a todos os lusófonos interessados, sublinha Mário Lobo.

Os interessados em participar nesta ação de formação devem contactar os responsáveis através do número de telefone 621 316 069 ou pelo endereço de e-mail piducalima@gmail.com.

A formação de multiplicadores é coordenada pelo Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS), com o apoio do Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI).

Redação Latina