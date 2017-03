Ala dos Namorados com novo disco em abril

14 de abril é o dia em que Vintage, o novo álbum da Ala dos Namorados chega às lojas.

“Noites da Madeira” é o single que apresenta o disco, uma recriação do toma imortalizado por Max (1949).

Foi a partir do cancioneiro português de meados do século XX que foi criado todo o novo trabalho discográfico.

“Olhos Castanhos”, “Noites da Madeira”, “Ele e Ela”, “Cartas de Amor” ou o “Fadinho da Tia Maria Benta”, são alguns dos temas que fazem parte do imaginário coletivo dos portugueses e que Ala dos Namorados se propôs trazer para o seu universo musical.

Nas palavras da banda, “a ideia vem de trás, porque a Ala sempre se identificou com a essência musical e estética destas canções e sonoridades. O momento chegou agora e estamos muito satisfeitos com o resultado. Esperamos conseguir passar isso mesmo para as pessoas.”