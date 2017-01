Alanis Morissette alvo de roubo milionário

Jonathan Schwartz, o antigo agente da cantora canadiana Alanis Morissette, confessou ter-lhe roubado quase cinco milhões de dólares – mais de quatro milhões e 500 mil euros. Morissette não foi a única lesada uma vez que Schwartz admitiu – e deu-se como culpado de – ter roubado outras quantias a outras celebridades, cujos nomes não foram revelados.

As acusações que Schwartz é alvo são de fraude e de ter apresentado declarações de impostos falsas para esconder os roubos. Quando foi confrontado com a situação, o agente reagiu mentindo, alegando que tinha investido o dinheiro num negócio ilegal de marijuana. O dinheiro terá sido retirado da conta bancária de Morissette entre maio de 2010 e janeiro de 2014. O esquema foi desmontado quando Morissette entregou a gestão do património a um novo agente.

Schwartz trabalhou na empresa GSO Business Management, uma agência que tem como clientes Katy Perry, 50 Cent ou Tom Petty. Outras quantias roubadas a celebridades já terão sido devolvidas, segundo a GSO.