Alanis Morissette transforma álbum em musical

Lançado em 1995, o álbum Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, vai ser adaptado em musical.

É tempo dos fãs comemorarem já que o projeto, que inicialmente foi abordado em 2013, ganhou agora forma e conhecerá a sua estreia em maio de 2018, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

De acordo com a Entertainment Weekly, com quem Alanis conversou, o espetáculo contará com as músicas ‘Ironic’, ‘Hand in My Pocket’ e ‘You Oughta Know’ como temas principais.