Alargamento do período de férias no setor privado parece estar fora de questão

A maioria dos deputados luxemburgueses não encara o alargamento do período legal de férias no setor privado como uma solução para a mudança de paradigma do mundo de trabalho.

É esta a conclusão que se pode tirar do debate público organizado hoje na sequência da petição de Denny Kanizsa, que reivindica 30 dias de férias por ano para o setor privado, argumentando que, dessa forma, haverá mais igualdade entre os setores privado e público. Uma petição que recolheu mais de 10 mil assinaturas.

Durante o debate, que contou com a presença do ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, os peticionários referiram os problemas psicossociais (esgotamento ou depressão) que poderão afetar os trabalhadores, face à evolução do mundo do trabalho. Mas, de acordo com maioria dos deputados, a introdução de uma “sexta semana de férias legais não mudaria a situação”.

Do lado do Governo, parece que também não há grande vontade nesse sentido. Sabe-se que os ministros do Trabalho, Nicolas Schmit, e da Economia, Étienne Schneider, defendem, isso sim, uma flexibilização da organização do tempo de trabalho. Uma das ideias em cima da mesa prende-se com o regime de teletrabalho. Além disso, o Executivo está a trabalhar em dois projetos de lei que visam melhorar as condições dos trabalhadores: um sobre o assédio moral no trabalho e outro sobre as férias por motivos pessoais.

A questão da organização do tempo de trabalho vai continuar a ser discutida no seio das comissões parlamentares. Para o Outono, está previsto um “grande debate” sobre a matéria.

Redação Latina