Alcançado plano social para os trabalhadores da Mahle-Behr

Foi alcançado um plano social para os trabalhadores da empresa Mahle-Behr, especializada no fabrico de peças automóveis. O anúncio foi feito hoje pelos sindicatos, três semanas depois de ter sido denunciado o plano de reestruturação da empresa, que colocava em risco mais de 60 postos de trabalho.

O acordo entre as centrais sindicais LCGB e OBGL e a direção da empresa foi alcançado na segunda-feira.

Numa nota enviada às redações, a LCGB indica que o plano social foi assinado “após 15 dias de negociações intensas e duras”, estipulando medidas sociais em prol dos 63 trabalhadores do grupo.

Reformas, pensões antecipadas e formações internas e externas são algumas das medidas contempladas no plano social.

Outra das medidas, válida até ao fim de 2019, prevê um envelope financeiro extralegal para apoiar os trabalhadores que ficarem se trabalho no seio do grupo Mahle. A verba foi negociada com base nos anos de antiguidade dos empregados que ronda, em média, os 17 anos.

