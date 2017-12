Álcool representa 2,5% das despesas das famílias do Luxemburgo

Os gastos dos residentes com álcool aumentaram em 2016. No ano passado, 2,5% das despesas das famílias foram consagradas a bebidas alcoólicas, segundo dados divulgados hoje pelo Eurostat. A taxa coloca o país acima da média europeia de 1,6% e representa um aumento de 0,1% em relação a 2015.

De acordo com o gabinete europeu de estatísticas, os países bálticos são aqueles que mais gastam em álcool, em relação ao total do consumo doméstico. A Estónia encabeça a lista (5,6%), sendo seguida da Letónia (4,8%) e da Lituânia (4,7%).

Já a Espanha (0,8%), Itália (0,9%) e Áustria (1,3%) são aqueles que menos gastam em bebidas alcoólicas, em relação ao total das despesas.

Na última década, a proporção de gastos com álcool aumentou em vários Estados-membros da União Europeia (UE). A maior subida registou-se em Chipre, com a despesa a passar de 1,6% do total do consumo doméstico, em 2006, para 2%, em 2016.

Por cá, também houve um aumento. Os gastos das famílias com álcool passaram de 2,3%, em 2006, para 2,5%, no ano passado.

Importa referir que os dados do Eurostat não incluem, no entanto, as bebidas compradas em restaurantes e hotéis.

